Falsche Polizisten zocken Brummifahrer ab

Amberg-Sulzbach

Am Donnerstag sollen falsche Polizisten einen Brummifahrer im Kreis Amberg-Sulzbach kontrolliert und ihn abkassiert haben. Der Fahrer gab an, von einem dunklen Renault mit abnehmbarem Blaulicht zum Anhalten auf der A6 bei Ebermannsdorf aufgefordert worden zu sein.

Er hielt im Industriegebiet Schafhof an, wo die Täter dem Lkw-Fahrer eine Überladung vorwarfen und 700 Euro in bar forderten. Es erfolgte aber keine Wägung und es gab auch keine Quittung. Der Vorfall wurde erst am späten Vormittag bei der Amberger Polizei gemeldet. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

THEMEN: A6, abgezockt, Ebermannsdorf, falsche Polizisten

Das könnte Sie auch interessieren

David Inderlied/dpa
 01.07. 16:23 Baustellenfahrzeug umgekippt – 100.000 Euro Sachschaden Schwerer Betriebsunfall am Montag am A6-Autobahnparkplatz Laubenschlag bei …
Foto: Daniel Löb/dpa
 23.06. 15:57 Däbritz geht frisch verheiratet in die EM 108 Länderspiele hat Sara Däbritz für Deutschland bestritten – so viele …
Foto: Charles Rosemond, Public domain, Wikimedia Commons
 03.03. 10:19 US Armee übt den ganzen März Die US-Armee trainiert ab heute (03.03.) wieder. Bis 31. März werden 25 …
Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
 12.12. 08:41 Ebermannsdorf: Mit Auto überschlagen Glück im Unglück hatten zwei Senioren bei einem Verkehrsunfall am …
Foto: Bildquellenangabe: Gemen64 / pixelio.de
 07.10. 09:32 Bundeswehr übt Die Bundeswehr führt von Montag bis Freitag ein Manöver durch. Die Übung …
Foto: Verkehrspolizeiinspektion Amberg
 21.09. 05:28 Illegaler Welpentransport Schleierfahnder haben bereits am 15. August einen illegalen Welpentransport …