Falsche Polizisten zocken Brummifahrer ab

Am Donnerstag sollen falsche Polizisten einen Brummifahrer im Kreis Amberg-Sulzbach kontrolliert und ihn abkassiert haben. Der Fahrer gab an, von einem dunklen Renault mit abnehmbarem Blaulicht zum Anhalten auf der A6 bei Ebermannsdorf aufgefordert worden zu sein.

Er hielt im Industriegebiet Schafhof an, wo die Täter dem Lkw-Fahrer eine Überladung vorwarfen und 700 Euro in bar forderten. Es erfolgte aber keine Wägung und es gab auch keine Quittung. Der Vorfall wurde erst am späten Vormittag bei der Amberger Polizei gemeldet. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.