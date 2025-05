Falscher Arzt bringt 82-Jährigen um Gold im Wert von 100.000 Euro

Mit einem perfiden Trickbetrug haben Unbekannte einem 82-jährigen Mann aus Regensburg Gold im Wert von mindestens 100.000 Euro entlockt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erhielt der Senior einen Anruf von einem angeblichen Arzt der Uniklinik, der vorgab, sein Sohn sei an Krebs erkrankt und benötige dringend ein teures Medikament aus der Schweiz.

In Panik sammelte der Rentner Gold in einem blauen Stoffbeutel und übergab es nur 15 Minuten später an einen fremden Abholer vor seiner Haustür. Erst im Laufe des Tages schöpfte der Mann Verdacht und wandte sich an die Polizei.

Diese ermittelt nun wegen Trickbetrugs und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Zugleich warnen die Beamten eindringlich vor solchen Schockanrufen. Weder Bargeld noch Wertsachen sollten an Unbekannte übergeben werden. In Zweifelsfällen rät die Polizei, sofort den Notruf 110 zu wählen.