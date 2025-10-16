Familie nennt Todesursache von Diane Keaton

Vor wenigen Tagen starb Hollywood-Ikone Diane Keaton im Alter von 79 Jahren. Jetzt meldet sich die Familie der Oscar-Preisträgerin zu Wort.

© Foto: Chris Pizzello/AP/dpa
© Foto: Chris Pizzello/AP/dpa

Wenige Tage nach dem Tod von Hollywood-Star Diane Keaton hat ihre Familie die Todesursache öffentlich gemacht. Keaton sei am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben, zitiert das US-Magazin „People“ ein Schreiben der Familie.

Darin hieß es auch: „Die Familie Keaton ist sehr dankbar für die außergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den vergangenen Tagen für ihre geliebte Diane erhalten hat“.

Familie: Diane hat Tiere geliebt und sich für Obdachlose eingesetzt

Die Schauspielerin habe ihre Tiere geliebt und sich unermüdlich für Obdachlose eingesetzt. Daher wären Spenden in ihrem Gedenken an eine lokale Tafel oder ein Tierheim eine wunderbare Art, sie zu ehren, zitierte „People“ die Angehörigen weiter.

Millionen Filmfans wurde Keaton bekannt durch ihre Rolle in „Der Stadtneurotiker“ aus den 1970er Jahren an der Seite von Woody Allen. Das brachte ihr gleich den legendären Filmpreis Oscar ein und ebnete den Weg für ihre weitere jahrzehntelange Karriere im Filmbusiness.

Auch ist vielen ihre Rolle als Ehefrau der Mafia-Familie Corleone im Epos «Der Pate» in Erinnerung. Keaton gehörte zur ersten Riege der Filmwelt in Hollywood.

Keaton wurde 1946 in Los Angeles geboren, sie wuchs mit drei Geschwistern im kalifornischen Santa Ana auf. Nach der Ausbildung zur Schauspielerin in New York gab Keaton schon mit 22 Jahren ihr Broadway-Debüt im Musical „Hair“. (dpa)

