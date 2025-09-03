Fehlender Dialekt: Senior blockt Betrugsversuch ab

Bayern

Notlagen, Einbrecher, teure Medikamente: Immer wieder setzen Telefonbetrüger ältere Menschen unter Druck, um an Geld zu kommen. In Niederbayern scheiterte der Versuch offenbar an der Aussprache.

Ein mutmaßlicher Telefonbetrüger ist in Niederbayern offenbar wegen seines fehlenden Dialekts an einem 84-Jährigen gescheitert. Der bislang unbekannte Täter habe den Senior am Dienstag in Bruckberg (Landkreis Landshut) angerufen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe sich dabei auf Hochdeutsch als „Engel“ ausgegeben, dem etwas Schlimmes passiert sei, gab der Senior später der Polizei zu Protokoll.

Daraufhin habe der 84-Jährige das Telefonat beendet. Schließlich sprächen alle Engel in bayerischem Dialekt, gab der Mann laut einem Polizeisprecher als Grund an: „Engel sprechen Bairisch.“ Geld fordern habe der Unbekannte am Telefon nicht mehr können. Der Senior habe aufgelegt. (dpa)

