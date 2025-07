Ferienprogramm 2025 des Stadtjugendrings Weiden: Spannende Sommerferien garantiert

Am Freitag (6. Juni 2025), lädt das Stadtmarketing Weiden von 17 bis 22 Uhr …

Weißer Sommerabend in der Weidener Altstadt Am Freitag (6. Juni 2025), lädt das Stadtmarketing Weiden von 17 bis 22 Uhr …

Weißer Sommerabend in der Weidener Altstadt Am Freitag (6. Juni 2025), lädt das Stadtmarketing Weiden von 17 bis 22 Uhr …

Schnappen Sie sich die Picknickdecke! Wir wissen, wo es in der Oberpfalz …

Kostenlose Sommerkonzerte in der Oberpfalz Schnappen Sie sich die Picknickdecke! Wir wissen, wo es in der Oberpfalz …

Kostenlose Sommerkonzerte in der Oberpfalz Schnappen Sie sich die Picknickdecke! Wir wissen, wo es in der Oberpfalz …

Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de