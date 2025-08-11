Festnahme nach Dieseldiebstahl und Flucht in Schönsee

In der Nacht von Freitag auf Samstag (9. August) konnte die Polizei nach einem versuchten Dieseldiebstahl einen 57-jährigen Mann festnehmen. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, auch für einen Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Schönsee im Landkreis Schwandorf und den Diebstahl mehrerer Fahrzeuge verantwortlich zu sein.

Gegen 1 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Straße Am Schallerhammer ein fremdes Fahrzeug auf seinem Grundstück. Kurz bevor der 38-Jährige vor Ort eintraf, flüchtete mindestens eine Person mit einem VW Sharan in Richtung Ortskern. Wie sich herausstellte, sollte von einem Bagger Treibstoff entwendet werden. Der Anwohner alarmierte die Polizei und gab Fahrzeugtyp und Kennzeichen durch.

Eine Streife der Grenzpolizei Waidhaus entdeckte den Sharan kurz darauf zwischen Schönsee und Eslarn. Der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über Eslarn und Moosbach, bevor der Fahrer das Auto auf einem Feldweg demolierte und flüchtete. Der VW Sharan und die Kennzeichen waren zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Bei einer Großfahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber wurde gegen 1:50 Uhr ein 57-jähriger Tatverdächtiger in der Nähe festgenommen. Die Suche nach einem möglichen zweiten Beteiligten blieb erfolglos.

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Oberviechtach ergaben einen Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Schönsee zwischen dem 7. und 9. August. Dabei wurden mehrere Fahrzeugschlüssel, ein grauer VW Touran (SAD-HM 320) sowie persönliche Gegenstände entwendet. Ein möglicher Bezug zu einem Einbruch in einen Autohandel in Regensburg Anfang August wird geprüft.

Der 57-Jährige wurde am Samstag dem Amtsgericht Amberg vorgeführt, wo Haftbefehl erlassen wurde. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.