Feuer in Bäckerei – Katzen aus Wohnung gerettet

Franken

Während des Betriebs bricht in einer Bäckerei ein Feuer aus. Der Rauch zieht in eine darüberliegende Wohnung – in der sich zwei Haustiere befinden.

Zwei Katzen sind aus einer verrauchten Wohnung über einer brennenden Bäckerei in Erlangen gerettet worden. Verletzt worden sei niemand – auch nicht die Tiere, teilte die Polizei mit. Jedoch wird der Schaden auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Den Angaben zufolge brach das Feuer aus bislang ungeklärten Gründen während des morgendlichen Betriebs in der Backstube aus. Mehrere Personen seien zu dem Zeitpunkt in der Bäckerei gewesen und ins Freie geflüchtet, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen des starken Rauchs sei die Feuerwehr dann auch in die Wohnung gegangen. Die Kripo ermittelt nun. (dpa/lby)

THEMEN: Brand, Erlangen, Feuer, Feuerwehr, Franken, Katzen, Rettung, Wohnung

