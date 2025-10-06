Feuer in Golfclub – Thurn und Taxis-Jagdschloss brennt

Regensburg

Mitten in der Nacht brennt ein ehemaliges Jagdschloss der Adelsfamilie von Thurn und Taxis. Es gehört mittlerweile zu einem Golfclub. Doch die Flammen zerstören es.

Ein altes Jagdschloss auf dem Gelände eines Golfclubs im Landkreis Regensburg hat in der Nacht in Vollbrand gestanden. Dabei ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude nahe Donaustauf – ein früheres Jagdschloss der Familie von Thurn und Taxis – wurde als Clubhaus und Restaurant genutzt.

Die Brandursache ist bislang unklar. Das Schloss wurde demnach vollständig zerstört. Da das Gebäude unbewohnt war, gab es keine Verletzten. Die Brandermittler sollen nun die Ursache klären.

Das Schloss wurde Ende des 19. Jahrhunderts neu gebaut. Die Familie von Thurn und Taxis stellte es dem Golfclub später als Clubhaus zur Verfügung. (dpa/lby)

THEMEN: Feuer, GOlfclub, Jagdschloss, Taxis, Thiergarten, Thurn

