Feuer in Mehrfamilienhaus – Ursache war wohl eine Zigarette

Eine Frau meldet sich beim Notruf. Auf einem gegenüberliegenden Balkon brennt es. Die Bewohner des Hauses kommen verhältnismäßig glimpflich davon.

Eine in einen Pflanzenkübel geworfene Zigarette hat mutmaßlich ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Amberg verursacht. Eine Nachbarin aus dem gegenüberliegenden Haus habe den Brand auf dem Balkon bemerkt, teilte die Polizei mit. Das Feuer habe zu dem Zeitpunkt schon auf den Dachstuhl übergegriffen.

Die Bewohner hatten Glück: Keiner wurde verletzt. Der Wohnungsbesitzer selbst sei gar nicht zu Hause und arbeiten gewesen. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er zuvor eine brennende Zigarette in einen Pflanzentrog am Balkon geworfen. Die soll das Feuer verursacht haben.

Für die Löscharbeiten habe die Feuerwehr das Dach teilweise abgetragen. Der Schaden wurde auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Brandermittler sollten die Wohnung noch untersuchen. (dpa/lby)