Feuer in Regensburger Industrie – drei Verletzte

Regensburg

Am frühen Morgen brennt in einer Industriehalle in Regensburg eine Maschine. Ein Mitarbeiter entdeckt das Feuer.

Drei Menschen sind durch einen Brand in einer Industriehalle verletzt worden – darunter auch ein Feuerwehrmann. Ein Mitarbeiter habe bei seinem Arbeitsbeginn am frühen Morgen eine brennende Maschine entdeckt, teilte die Feuerwehr mit. Daraufhin habe er den Notruf gewählt. Eine giftige Rauchwolke habe es laut Feuerwehraussagen nicht gegeben.

Zwei Mitarbeiter der Firma sowie ein Feuerwehrmann seien leicht verletzt worden, hieß es. Zur Brandursache und dem entstandenen Schaden konnte die Polizei bislang nichts sagen. (dpa/lby)

THEMEN: Brand, Feuerwehr, Industriehalle, Maschine, Mitarbeiter, Regensburg

