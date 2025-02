Fieser Dieb klaut bei Einbruch Sparschweine von Kindern

In Landkreis Rostock ist ein Dieb in ein Einfamilienhaus eingebrochen, um Wertgegenstände und Geld zu stehlen. Gefunden hat er nicht viel. Gestohlen hat er trotzdem etwas – und das war richtig gemein.

Ein Einbrecher hat nahe Rostock in einem Einfamilienhaus nicht nur eine Armbanduhr gestohlen, sondern auch die Sparschweine von zwei Kindern. „Das war wirklich fies“, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die unbekannte Person war am späten Mittwochnachmittag in das Haus in Dummerstorf eingebrochen. Sie sei dann offensichtlich gezielt in den ersten Stock des Hauses gelaufen und habe dort sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt.

Gestohlen habe der Dieb am Ende aber wohl nur die beiden Sparschweine und die auf dem Esstisch liegende Armbanduhr, wie der 50 Jahre alte Vater bei der Polizei angab. Wie viel Geld in den Schweinchen der Kinder war, wollte die Sprecherin nicht verraten. „Das ist Täterwissen.“

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise – und auf das schlechte Gewissen des Täters: „Mal schauen, ob er ein schlechtes Gewissen bekommt und er die Schweinchen wieder zurückbringt.“ (dpa)