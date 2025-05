Fluchtversuch mit HIV-Drohung – Polizei stoppt Mann mit Schuss

Ein 41-jähriger Mann ist bei einem dramatischen Fluchtversuch auf dem Gelände eines Klinikums in Neuburg an der Donau durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzt worden. Zuvor war er wegen eines Heroinfunds bei einer Kontrolle am Montagabend in Neumarkt in der Oberpfalz festgenommen und in der Klinik medizinisch überwacht worden.

Als er am Dienstagnachmittag aufgrund eines Haftbefehls in ein Gefängnis überführt werden sollte, versuchte er laut Polizei zu fliehen und bedrohte die begleitenden Beamten mit einem spitzen, mutmaßlich HIV-kontaminierten Gegenstand.

Der Einsatz von Pfefferspray und ein Warnschuss zeigten keine Wirkung – ein Polizist feuerte schließlich auf das Bein des Mannes. Dieser wurde leicht verletzt. Ob der Schusswaffengebrauch verhältnismäßig war, wird nun untersucht.