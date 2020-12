Formel-1-Weltmeister Hamilton positiv auf Corona getestet

Nun hat es Lewis Hamilton trotz aller Vorsichtsmaßnahmen erwischt. Der siebenmalige Weltmeister muss wegen Corona pausieren.

Lewis Hamilton befindet sich nach positiven Corona-Tests in Bahrain in Isolation und muss auf das vorletzte Saisonrennen in der Formel 1 verzichten.

Nach Angaben seines deutschen Rennstalls Mercedes geht es dem 35 Jahre alten Briten von leichten Symptomen abgesehen aber gut. Hamilton fühle sich fit. Der siebenmalige Weltmeister ist nach Sergio Perez und Lance Stroll (beide Racing Point) der dritte Pilot, der in dieser Saison positiv auf das neue Coronavirus getestet wurde.

Wer Hamilton im Silberpfeil im zweiten Bahrain-Rennen am Wochenende ersetzen wird, ließ Mercedes noch offen. Ersatzfahrer für Hamilton und dessen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas ist der Belgier Stoffel Vandoorne. Auch Esteban Gutiérrez gehört zum Pilotenkreis bei den Silberpfeilen. Offen ist auch, ob Hamilton beim Saisonfinale in anderthalb Wochen in Abu Dhabi wieder einsatzfähig ist.

Hamilton hatte am vergangenen Sonntag noch das erste der beiden Rennen der Corona-Notsaison in der Wüste von Sakhir gewonnen. Am Nachmittag des Renntages war er auch noch mal getestet worden – zum dritten Mal in der vergangenen Woche. Alle Befunde waren negativ ausgefallen. Am Montagmorgen sei Hamilton allerdings mit leichten Symptomen aufgewacht, hieß es von Mercedes.

Zur gleichen Zeit sei Hamilton informiert worden, „dass eine Kontaktperson, mit der er vor seiner Ankunft in Bahrain in Kontakt stand, nachträglich positiv getestet wurde“, schilderte Mercedes. Der daraufhin bei Hamilton durchgeführte Test fiel positiv aus, ein weiterer bestätigte das Ergebnis.

Hamilton ist nicht der erste Corona-Fall der Formel 1, der siebenmalige Weltmeister ist aber zweifellos der prominenteste. Dabei bewegen sich Fahrer und Teams eigentlich nur in der „Blase“, die die Motorsport-Königsklasse um sich herum aus Schutz errichtet hat.

Hamilton wohnt bei den Rennen in dieser Saison praktisch immer direkt an der Strecke, um alle Kontakte weiter zu minimieren. Der auch politisch engagierte Brite mahnte zudem immer wieder auch öffentlich durch seine Aktivitäten in den sozialen Netzwerken an, angesichts der Coronavirus-Pandemie vorsichtig zu sein.

Auf die Titelentscheidungen hat seine Zwangspause keine Auswirkungen. Er selbst steht bereits als Weltmeister fest, mit dem Team hat er sich längst auch schon den Titel in der Konstrukteurswertung gesichert. (dpa)