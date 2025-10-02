Fränkische Weinlese nahezu beendet

Franken

Wetterkapriolen bereiten den fränkischen Winzern heuer wenig Probleme. Die hohen Kosten dagegen schon. Und wie war die Lese?

Die etwa 3.400 Winzer in Franken dürften die meisten ihrer Trauben mittlerweile von den Stöcken geholt haben. Erwartet werden ein qualitativ hochwertiger Jahrgang und ein durchschnittlicher Ertrag. Der Fränkische Weinbauverband will am Donnerstag (09.00 Uhr) zusammen mit Weinbauexperten in Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) Bilanz ziehen.

Mit rund 6.000 Hektar Rebfläche ist Franken das mit Abstand größte Weinanbaugebiet Bayerns. Mit Wetterkapriolen hatten die Winzer heuer weniger zu kämpfen, allerdings mit steigenden Kosten. Von 30 bis 40 Prozent sprach der Weinbauverband zu Lesebeginn im September. Der Liter Silvaner soll heuer zwischen fünf und acht Euro kosten.

2024 lag der Umsatz der fränkischen Winzer Verbandsangaben zufolge bei rund 300 Millionen Euro durch den Weinverkauf. Beim Weintourismus wurden laut einer Studie etwa 3,9 Milliarden Euro umgesetzt. (dpa/lby)

THEMEN: Euro, Kosten, WEin, Weinlese, Wetter, Winzer

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 28.07. 14:08 Bayreuther Open-Air-Konzert abgesagt Sie gehören inzwischen fest zum Bayreuther Festspiel-Plan: die …
Foto: Nicolas Armer / dpa
 02.01. 12:53 Schnee und Glätte – erste Unfälle in Oberfranken In Teilen Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst vor Schneefall und Glätte. …
Foto: Martin Schutt/dpa
 02.10. 14:14 Steinmeier in Mödlareuth – Dorf bleibt Symbol für Freiheit Kleines Dorf, große Bedeutung – Bundespräsident Steinmeier besucht …
Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 01.10. 14:41 Jugendliche verletzt 13-Jährigen im Gesicht Ein Streit zwischen Jugendlichen eskaliert: Eine 15-Jährige geht mit einem …
Symbolfoto: Jan Woitas/dpa
 30.09. 12:11 Arbeiter von Podest gerissen und lebensgefährlich verletzt Ein 47 Jahre alter Arbeiter reinigt mit einem fünf Meter langen Gerät eine …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 30.09. 12:10 Fischsterben in Nürnberg – Stadt vermutet giftige Substanz Ein rätselhaftes Fischsterben beschäftigt die Behörden in Nürnberg. Die Stadt …