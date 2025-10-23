Fränkischer Hersteller ruft Gelbwurst zurück

Franken

Ein fränkisches Unternehmen startet einen Rückruf für abgepackte Gelbwurst. Das ist der Grund.

Das Unternehmen Konrad Böhnlein aus Bamberg ruft abgepackte Gelbwurst zurück. Der Grund: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem Produkt metallische Fremdkörper befinden, berichtet das Portal lebensmittelwarnung.de.

Das Unternehmen teilte mit, dass die Wurstpackungen im regionalen Lebensmitteleinzelhandel in Nordbayern und in der eigenen Filiale in Bamberg verkauft wurden. Betroffen ist das Produkt „Gelbwurst Ring SB“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 1. November 2025 und der Nummer 741242. (dpa/lby)

Hier finden Sie ein Produktfoto

THEMEN: Bamberg, Böhnlein, Gelbwurst, Metall, Rückruf

Das könnte Sie auch interessieren

Archivbild: picture alliance / Nicolas Armer/dpa
 24.09. 14:14 22-Jähriger soll Mann beinahe von Brücke gestoßen haben Es ist mitten am Tag, mitten in der Stadt: Ein Mann würgt einen flüchtigen …
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 12.09. 08:15 Cannabis-Club gibt nach juristischer Niederlage vorerst auf Ein Anbauverein aus Oberfranken hat kurz nach dem Start ein behördliches …
Foto: Patrick Pleul/dpa
 14.07. 07:54 Schäden auf ICE-Strecke München-Berlin behoben Nach einem Brand in einer Unterführung war der Bahnverkehr zwischen Bamberg …
Foto: Robert Michael/dpa
 12.06. 16:48 Koffer löst Großeinsatz aus – Kindergarten evakuiert Ein herrenloser Koffer sorgt in Bamberg für einen stundenlangen …
Symbolfoto: Mauricio Mascaro, pexels.com
 23.12. 13:55 Jäger erschießt grundlos Hund – Revision Auf einer Wiese am Main läuft ein Hund unangeleint in der Nähe seiner Besitzer …
Foto: Daniel Löb/dpa
 18.12. 11:31 Urteile gegen Geldautomatensprenger rechtskräftig Dieses Jahr standen 17 Geldautomatensprenger aus den Niederlanden und Belgien …