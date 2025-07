Frau bringt Sprenggranate zur Polizeiinspektion

In einem See hat ein Riesenwels für Aufregung gesorgt: Das 90-Kilo-Tier …

UPDATE – Fünf Badegäste gebissen – Polizist erschießt Zwei-Meter-Fisch In einem See hat ein Riesenwels für Aufregung gesorgt: Das 90-Kilo-Tier …

UPDATE – Fünf Badegäste gebissen – Polizist erschießt Zwei-Meter-Fisch In einem See hat ein Riesenwels für Aufregung gesorgt: Das 90-Kilo-Tier …

Symbolfoto: Manfred Jahreis / pixelio.de