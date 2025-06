Eine Frau im psychischen Ausnahmezustand mit Küchenmesser in der Hand spazierte am Samstagnachmittag durch die Regensburger Innenstadt.

Passanten wurden auf die Verwirrte in der Gesandtenstraße aufmerksam. Polizisten konnten sie in einem günstigen Moment festnehmen und das Messer sicherstellen. Zuvor war es zu keiner Bedrohung durch die Frau gekommen. Sie kam in eine psychiatrische Einrichtung.