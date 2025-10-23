Frau mit Motorsäge randaliert in Kirche

Kurioser Vorfall am Mittwoch in der Stadtkirche „Peter und Paul“ in Münchberg im Kreis Hof.

© Symbolfoto: Cottonbro, pexels.com

Dort ging am Abend bei der Polizei der Notruf ein, dass in der Stadtkirche eine Frau mit einer Motorsäge randaliere. Eine Streife rückte an und traf dort auf eine 55-Jährige. Sie hatte das große Kreuz der Kirche mit einer kleinen Motorsäge angesägt. Mitarbeiter der Kirche hatten sie vor Eintreffen der Beamten mit einem Gespräch davon abgebracht, das Kreuz vollständig durchzusägen.

Da die Frau offenbar unter psychischen Problemen leidet, wurde sie in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Sie muss sich nun wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Der Schaden liegt bei mindestens 1.000 Euro.