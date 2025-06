Frau sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen!

Ein Unbekannter hat am Samstagabend in Wörth an der Donau im Kreis Regensburg eine Frau sexuell belästigt. Als sie gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz nahe der Donaustraße in ihrem Auto saß, stand ein Mann plötzlich am Fenster auf der Beifahrerseite und berührte sich im Genitalbereich. Nachdem die Frau zu Schreien anfing, flüchtete der Unbekannte in Richtung des Klinikparkplatzes. Die Polizei sucht jetzt Zeugen!

Beschreibung des Täters: Circa 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, kräftige Figur und kurze Haare. Er trug einen grauen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose.

Die Frau sah den Gesuchten kurz darauf in einem grauen PKW auf dessen Heckscheibe Werbung angebracht war.

Hinweise bitte an die Polizei Wörth an der Donau Tel: 09482/9411-0.