Frau stoppt betrunkenen Vater vor Fahrt mit Kindern

Mit mehr als 1,5 Promille wollte ein Vater in Amberg seine Kinder im Auto mitnehmen. Eine Passantin schritt ein und verhinderte womöglich Schlimmeres.

Eine Frau hat in Amberg eine Trunkenheitsfahrt von einem Vater mit seinen zwei Kindern verhindert. Die Frau bemerkte den 44-Jährigen beim Bezahlen eines Parktickets, wie die Polizei mitteilte. Da der Vater am Mittwochabend in Amberg zu betrunken war, um das Ticket zu bezahlen, bot die Frau an, ein Taxi zu rufen. Dies lehnte der 44-Jährige ab.

Aus Sorge um die beiden Kinder rief die Zeugin die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Vater schwankend an dem Kassenhäuschen. Sie nahmen ihm die Autoschlüssel daraufhin ab. Dabei leistete der 44-Jährige Widerstand und die Beamten brachten ihn zu Boden und anschließend auf die Wache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Kinder wurden der Mutter übergeben. (dpa/lby)