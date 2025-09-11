Frau stoppt betrunkenen Vater vor Fahrt mit Kindern

Amberg

Mit mehr als 1,5 Promille wollte ein Vater in Amberg seine Kinder im Auto mitnehmen. Eine Passantin schritt ein und verhinderte womöglich Schlimmeres.

Eine Frau hat in Amberg eine Trunkenheitsfahrt von einem Vater mit seinen zwei Kindern verhindert. Die Frau bemerkte den 44-Jährigen beim Bezahlen eines Parktickets, wie die Polizei mitteilte. Da der Vater am Mittwochabend in Amberg zu betrunken war, um das Ticket zu bezahlen, bot die Frau an, ein Taxi zu rufen. Dies lehnte der 44-Jährige ab.

Aus Sorge um die beiden Kinder rief die Zeugin die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Vater schwankend an dem Kassenhäuschen. Sie nahmen ihm die Autoschlüssel daraufhin ab. Dabei leistete der 44-Jährige Widerstand und die Beamten brachten ihn zu Boden und anschließend auf die Wache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Kinder wurden der Mutter übergeben. (dpa/lby)

THEMEN: Amberg, Auto, Fahrt, Kinder, Vater, Verkehr

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Sohrab Taheri-Sohi
24.04. 11:57 Zweijähriger auf Straße von Autofahrer angefahren Mit mehreren Menschen hält sich ein Kind in einer Einfahrt auf. Dann rennt der …
Foto: Annette Riedl/dpa
 04.09. 18:02 Auto fährt in Berlin in Kindergruppe – Fahrer festgenommen Die Kinder aus Moabit sind zur Ferienfreizeit im Wedding unterwegs. An einer …
Symbolfoto: Petra Wiedenbrück, pixelio.de
 22.08. 14:21 Amberg: Wasserrohrbruch in der Fronfestgasse Wegen eines Wasserrohrbruchs in Amberg ist die Fronfestgasse zwischen …
Patrick Seeger/dpa
 07.07. 12:23 Mutter vergisst Schlüssel: Säugling im Auto eingeschlossen Eine Mutter parkt auf einem Supermarktplatz. Beim Aussteigen vergisst sie den …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 20.06. 08:23 Amberg: Unfallflucht führt zu mehreren Anzeigen Ein Verkehrsunfall hatte am Mittwochabend in Amberg für zwei junge Männer …
Foto: Armin Weigel/dpa
 28.03. 11:35 Milliardenumsatz, Millionenverlust – Grammer rutscht ab Ein düsteres Jahr für Grammer: Der Autozulieferer verfehlt sogar die bereits …