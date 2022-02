Frau vermutlich mit Messer ermordet

In Neutraubling im Landkreis Regensburg ist gestern früh eine tote Frau gefunden worden. Ein 36-jähriger meldete sich bei der Polizei und gab an, seine Freundin getötet zu haben. Eine Streife fand in der Wohnung des Mannes die 27-jährige Frau tot auf. Der Beschuldigte wurde am Tatort widerstandslos festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass er die Frau mit einem Messer getötet hat. Ein Kind, das sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, wurde unverletzt in Obhut genommen. Die Kripo Regensburg ermittelt. (dpa)