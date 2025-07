Freie Fahrt für Einserschüler bei agilis

“Freie Fahrt für Einserschüler” heißt es bald wieder in agilis-Zügen. Als Belohnung für „sehr gute“ Schulleistungen dürfen Schülerinnen und Schüler am ersten Tag der Sommerferien, also am 1. August, mit agilis kostenfrei quer durch Bayern fahren. Die Freifahrt gilt für alle Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen in Bayern, die mindestens einen „Einser“ oder ein „sehr gut“ im Zeugnis haben. Auch Schüler mit einer sehr guten schriftlichen Beurteilung, zum Beispiel Erstklässler oder Schüler von Waldorfschulen, dürfen teilnehmen. Als Fahrtberechtigung reicht eine Zeugniskopie und ein gültiger Personal-, Kinder- oder Schülerausweis.