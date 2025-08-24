Freistaat holt illegal in Tschechien entsorgten Müll zurück

dpa

Illegal in Tschechien entsorgter Abfall aus der Oberpfalz sorgt bereits seit Jahresbeginn für Ärger. Seit Donnerstag sitzt nun der Geschäftsführer des verdächtigen Recycling-Unternehmens in U-Haft. Doch der Müll muss noch zurückgeholt werden.

Die Regierung der Oberpfalz hat jetzt geeignete Transport- und Entsorgungsfirmen für den Rücktransport und die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle beauftragt. Der Bezirk wird hier in sogenannter Ersatzvornahme tätig. Das bedeutet, dass der Freistaat die Rücknahme und Entsorgung auf Kosten der Firma übernimmt. Ein konkreter Termin für den Rücktransport steht noch nicht fest. (nach dpa/lby)

THEMEN: Entsorgung, Geschäftsführer, illegal entsortgter Müll, Recyclingunternehmen, Rücktransport, U-haft

