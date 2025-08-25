Freistaat startet sonnig – Umschwung zur Wochenmitte

Die neue Woche startet in Bayern mit schönem Biergarten- und Freibadwetter. Doch ab Mittwoch trüben sich die Aussichten.

Mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen startet der Freistaat in die neue Woche. Wer kann, sollte das Wetter ausgiebig nutzen: Ab der Wochenmitte ziehen Schauer und Gewitter über das Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Wetterexperten erwarten demnach am Montag viel Sonne bei 21 bis 25 Grad Celsius. In der Nacht zum Dienstag können die Temperaturen dann teilweise einstellig werden, im Bayerischen Wald und in Franken gehe es örtlich sogar auf bis zu 4 Grad herunter. Nach morgendlichem Nebel verspricht auch der Dienstag bei 23 bis 28 Grad und viel Sonnenschein ungetrübtes Sommerwetter.

Wetter schlägt ab der Wochenmitte um

Das ändert sich laut DWD allerdings in der Nacht zum Mittwoch. Dann sei mit Schauern und Gewittern zu rechnen, die sich auch tagsüber weiter fortsetzen. Zwischendurch könne sich auch mal die Sonne blicken lassen. Viele Wolken, Schauer und Gewitter soll es auch am Donnerstag geben, zum Teil können diese auch kräftiger ausfallen. (dpa/lby)

