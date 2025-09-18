Fremder macht es sich im Lagerraum gemütlich

Regensburg

Eine Verkäuferin des Regensburger Hauptbahnhofs findet einen schlafenden Fremden, der es sich in einem Lagerraum gemütlich gemacht hat.

Eine Begegnung der etwas anderen Art hatte am Dienstagmorgen eine Verkäuferin am Regensburger Hauptbahnhof. Sie fand in einem Lagerraum einen 46-Jährigen schlafend vor. Der Mann ohne festen Wohnsitz hatte es sich zwischen Kisten und Zeitschriften gemütlich gemacht. Bundespolizisten eilten sofort an den Einsatzort und leiteten Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch ein.

