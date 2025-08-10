Fremder Mann in der Wohnung

Böse Überraschung für einen Schwandorfer am Donnerstag. Als der 43-Jährige am Nachmittag nach Hause kam, sah er bereits, dass seine Wohnungstür offen stand und Lärm aus der Wohnung kam. Vor Ort stieß er auf einen gebrochen Deutsch sprechenden Mann, der eine dunkle Haube trug. Auf Ansprache verließ der Unbekannte die Wohnung, ließ zusammen gepackte Gegenstände zurück, schnappte sich aber noch die EC-Karte des 43-Jährigen und eine geringe Menge Bargeld. Wie der Täter in die Wohnung gelangte, ist noch unklar. Die Schwandorfer Polizei ermittelt.
