Der Regen legt in Bayern eine Pause ein und es wird sonnig. Am Mittwoch können sich gerade Menschen in Franken auf viel Sonnenschein freuen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In den restlichen Teilen des Landes zeigen sich noch einige Wolken am Himmel, die Temperaturen klettern dazu auf bis zu 19 Grad in Alpennähe und 28 Grad am Untermain.

Auch der Donnerstag soll in Franken am freundlichsten werden, gegen Abend könnte es am östlichen Alpenrand Gewitter geben. (dpa/lby)