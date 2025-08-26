Freystadt: Betrunkene 17-Jährige greift Sanitäter an

In der Nacht auf Sonntag hat eine 17-Jährige in Freystadt im Kreis Neumarkt einen Retter angegriffen.

Die völlig betrunkene Jugendliche wurde liegend in einem Vorgarten entdeckt. Daraufhin wurde ein Rettungswagen gerufen. Aber anstatt sich helfen zu lassen, schlug das Mädchen zwei Sanitätern ins Gesicht und beleidigte sie mit obszönen Ausdrücken. Ein Notfallsanitäter wurde dabei leicht verletzt. Erst eine Polizeistreife konnte die Jugendliche zur Räson bringen und sie ihrer Mutter übergeben. Gegen die 17-Jährige läuft nun ein Strafverfahren.