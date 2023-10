«Friends»-Star Matthew Perry mit 54 Jahren gestorben

Als Chandler Bing in «Friends» wurde Perry weltberühmt – nach seinem Tod erinnern Weggefährten an sein komödiantisches Talent. Der Star hatte auch persönliche Kämpfe zu Lebzeiten offen thematisiert.

Der aus der Kultserie «Friends» bekannte amerikanisch-kanadische Schauspieler Matthew Perry ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge tot. Er starb im Alter von 54 Jahren, wie etwa die «New York Times» berichtete, die sich auf Captain Scot Williams von der Polizei in Los Angeles bezog.

Williams zufolge wird die Todesursache wahrscheinlich erst in einiger Zeit geklärt werden können – es gebe aber keinen Hinweis auf ein Verbrechen.

Zuvor hatten etwa das Promi-Portal «TMZ» und die «Los Angeles Times» unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen aus Justizkreisen gemeldet, Perry sei am Samstag in seinem Haus in Los Angeles tot in einem Whirlpool gefunden worden. (dpa)