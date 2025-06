Funkanalyse Bayern: OTV erreicht neue Bestwerte

Oberpfalz TV erreicht so viele Menschen wie nie zuvor: 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalten regelmäßig ein – ein Plus von 5.000 im Vergleich zum Vorjahr. Täglich sind es rund 55.000 Menschen, die das Programm von OTV verfolgen. Laut der Funkanalyse Bayern 2025 gehört der Sender erneut zu den reichweitenstärksten Lokal-TV-Anbietern Bayerns.

© Bildmontage: OTV

Ein Zuhause im Fernsehen für die Oberpfalz

Insgesamt schalten 32 Prozent der Bevölkerung im Sendegebiet regelmäßig OTV ein. Besonders beliebt sind Beiträge über regionale Themen und Geschichten aus der Heimat, mit denen sich die Menschen identifizieren können. „Die Funkanalyse bestätigt, dass unser journalistischer Ansatz – nah an den Menschen und tief in der Region verwurzelt – genau das ist, was die Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer schätzen. Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung“, sagt OTV-Geschäftsführer Christoph Rolf.

Gute Noten für Programm und Qualität

Alle Sendungen der Oberpfälzer Fernsehmacher wurden im Durchschnitt mit der Note 2,0 bewertet. Die Reporter und Moderatoren sogar mit 1,9. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bewerten das OTV-Programm als verständlich, sympathisch, aktuell und glaubwürdig. Daneben überzeugt auch das Informationsangebot: 83,5 Prozent der Befragten geben an, lokale Nachrichten zuerst bei OTV zu erfahren. „Diese Zahlen sind eine schöne Bestätigung für das Engagement unseres gesamten Teams. Sie zeigen: Wer OTV schaut, weiß mehr über die Region – und fühlt sich ihr verbunden“, so OTV-Chefredakteur Bastian Gottswinter.

Trend zur Mediathek: On-Demand wächst rasant

Auch die digitalen Angebote des Senders gewinnen weiter an Bedeutung. Immer mehr Zuschauer nutzen die On-Demand-Angebote von OTV – egal ob über die Mediathek, die App oder Social Media. Damit trägt OTV dem veränderten Mediennutzungsverhalten Rechnung und bleibt auch digital auf Wachstumskurs.

Startschuss für neue bayerische Medienplattform

OTV geht noch einen Schritt weiter: Als Teil der neuen bayerischen Medienplattform WOTSCH.TV bietet der Sender seine Inhalte künftig gemeinsam mit 13 weiteren Regionalsendern aus ganz Bayern auch überregional an. Der offizielle Startschuss fiel am 25. Juni bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg.