Furth im Wald: Bordellbesuch mit Folgen

Cham

Ein Besuch im Rotlichtmilieu in Tschechien hat für einen 30-Jährigen nun Folgen. Der Mann schuldete einer 34-jährigen Prostituierten noch den Liebeslohn und wollte mit ihr am Donnerstag zum Geld abheben nach Deutschland fahren. Allerdings stoppte die Polizei am Grenzübergang Furth im Wald das Taxi mit dem Mann und der Nigerianerin.

Die Frau war nur mit einem Bademantel bekleidet und hatte weder einen gültigen Reisepass noch einen erforderlichen Aufenthaltstitel dabei. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die Frau wegen versuchter unerlaubter Einreise und gegen den Deutschen wegen Beihilfe zur versuchten unerlaubten Einreise.

THEMEN: Bordellbesuch, FUrth im wald, Grenze, unerlaubte Einreise

