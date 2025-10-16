Furth im Wald: Zollbeamtin bedroht

Eine Mitarbeiterin des Hauptzollamtes Regensburg ist am Dienstagvormittag von einem 65-jährigen Mann aus Furth im Wald bedroht worden.

Hintergrund war ein laufendes Zollverfahren gegen ein Familienmitglied des Mannes. Offenbar wollte er erreichen, dass die Ermittlungen eingestellt werden – ohne Erfolg.

Die Zollbehörde informierte daraufhin die Staatsanwaltschaft Regensburg sowie die Polizei Furth im Wald. Bei einem anschließenden Hausbesuch machten die Beamten dem Mann deutlich klar, dass sein Verhalten strafrechtliche Konsequenzen haben wird.

Gegen den 65-Jährigen läuft nun selbst ein Strafverfahren wegen Bedrohung.