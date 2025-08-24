Fußgänger beim Rückwärtsfahren von Auto angefahren

Cham

In Traitsching im Kreis Cham ist am Samstag ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden.

Der Fahrer eines schwarzen BMW wollte in der Radlinger Straße auf Höhe der Hausnummer 6 rückwärts rangieren und übersah dabei den 26-jährigen Fußgänger. Durch den Anstoß fiel der junge Mann zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Unfall. Die Polizei Cham (09971/8545-0) ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. 

THEMEN: angefahren, Fußgänger, schwarzer BMW, Traitsching, Unfallflucht

