Gartentage im Schwandorfer Stadtpark

Unter dem Motto „Der Schwandorfer Stadtpark blüht wieder auf“ finden dieses Wochenende die Schwandorfer Gartentage statt.

Am Samstag (22.04.) und am Sonntag (23.04.) warten jeweils von 10 bis 18 Uhr Pflanzen aller Art, Handwerks- und Kunstobjekte sowie kulinarische Köstlichkeiten auf die Besucher. In diesem Jahr werden neben vielfältigen Vorträgen von Gartenprofis auch ein Eisenplastiker und ein Anbieter für handgefertigte Bürsten und Besen mit dabei sein.

Neben hochwertigen Grillgeräten und Whirlpools gibt es auch eine Schreinerei, die exklusive Gartenmöbel sogar nach Maß anfertigt. Als besonderen Service gibt es in diesem Jahr ein „Pflanzentaxi“, das die Einkäufe vom Stadtpark zum Volksfestplatz transportiert. Das Pflanzentaxi fährt stündlich von 12.00 bis 18.00 Uhr an beiden Tagen.