Gasaustritt in Großmetzgerei: 14 Menschen verletzt

Wegen eines Gaslecks in einer Großmetzgerei in Kemnath werden zahlreiche Menschen verletzt. Eine Spezialfirma rückt an, um die giftige Substanz zu binden.

Bei einem Gasaustritt in einem Firmengebäude in einem Industriegebiet im Landkreis Tirschenreuth sind 14 Menschen leicht verletzt worden. Vier von ihnen seien nach dem Vorfall im Krankenhaus versorgt worden, teilte die Polizei mit. Eine Spezialfirma konnte das Leck reparieren, über das giftiges Ammoniak ausgetreten war.

Die Polizei beendete ihren Einsatz am späten Abend. Die angerückten Spezialisten kümmerten sich anschließend darum, das ausgetretene Ammoniak im Gebäude zu binden. Am Morgen war die betroffene Halle noch gesperrt. Wenn bei den anschließenden Messungen die Belastung unauffällig ist, sollte das Gebäude freigegeben werden.

Das Ammoniak war aus einer defekten Gasleitung in dem fleischverarbeitenden Großbetrieb entwichen. Beim Versuch von Werkstechnikern, den Schaden zu beheben, hatte sich nach Polizei-Angaben eine Verschraubung gelöst, wodurch noch mehr Gas austrat. Ein Mitarbeiter erlitt leichte Verätzungen.

Unter den Leichtverletzten sind den Angaben nach auch fünf Personen, die sich in angrenzenden Einkaufsmärkten aufhielten. Die Zufahrt zu den Märkten wurde gesperrt. Für Anwohner besteht laut Polizei nach keine Gefahr. Zum entstandenen Schaden konnten die Ermittler vorerst nichts sagen. (dpa/lby/rr)