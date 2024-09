Gedenken an Klaus-Peter Beer in Amberg

Mit einer Kundgebung am Vilssteg im Englischen Garten in Amberg erinnert das „Bündnis gegen das Vergessen“ am Samstag (07.09) an Klaus-Peter Beer.

Am 7. November 1995 wurde der Busfahrer von zwei Neonazis brutal in Amberg ermordet. Der Grund für die Tat: Seine Homosexualität passte nicht in das faschistische Weltbild seiner Mörder. Lange Zeit wurde von offizieller Seite der Mantel des Schweigens über seinen Tod gehüllt.

Erst 2020 nahm das Landeskriminalamt Bayern den Mord als rechtsmotivierte Gewalttat in die polizeiliche Kriminalstatistik auf. Beginn der Kundgebung ist um 14 Uhr.