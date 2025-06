Gefährliche Hitze in Bayern – Bis zu 35 Grad möglich

Die Menschen in Bayern müssen sich nach einem „Intermezzo-Tag“ am Donnerstag auf immer mehr Hitze einstellen. Ein Meteorologe sagt, welche Teile es am heftigsten trifft.

© Foto: Fabian Sommer/dpa

Badewetter in den Pfingstferien – mit Risiken: Die Menschen in Bayern müssen sich bis Samstag auf steigende Temperaturen und Hitze einstellen. Schon am Donnerstag geht es los, ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sprach von einem „Intermezzo-Tag“, es werde durchmischt. Nach einem etwas kühlerem Anfang könne es im Tagesverlauf heißen: „Weg frei für heiße Luftmassen aus dem Südwesten“. Man müsse sich auf Höchstwerte zwischen 28 Grad im Westen und 22 Grad im Osten Bayerns einstellen.

Am Freitag werden dann Temperaturen von bis zu 32 Grad erwartet. Beim Höhepunkt am Samstag müsse man mit gesundheitlichen Gefährdungen wie einem Sonnenstich oder Sonnenbrand rechnen, sagte der Meteorologe weiter. Der UV-Index liege bei 9 von 11. Bei derart hoher UV-Strahlung seien Schutzmaßnahmen unbedingt erforderlich, hieß es vom DWD.

Der Meteorologe riet den Menschen, Sonnencreme zu verwenden und auch einen Hut zu tragen. Viel Wasser zu trinken wäre auch wichtig. In Kitzingen, Aschaffenburg und Würzburg müsse man am Samstag mit maximalen Temperaturen von bis zu 35 Grad rechnen. (dpa/lby)

