Gefährliche Körperverletzung in Gemeinschaftsunterkunft

Amberg-Sulzbach

Am Donnerstagmorgen ist es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Sulzbach-Rosenberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde einer verletzt. Zuerst geriet ein 63-Jähriger mit einem 38-Jährigen in einen verbalen Streit.

Die Auseinandersetzung eskalierte aber dann und der Jüngere verletzte seinen Kontrahenten mit einem Messer an der Hand. Der verständigte Rettungsdienst versorgte daraufhin das Opfer. Der Tatverdächtige verschwand. Er konnte im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. 

THEMEN: Gemeinschaftsunterkunft, Körperverletzung, Messer, Streit

