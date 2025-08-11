Gefährlicher Streich bei Pirker Rad-Marathon

Die Pirker Marathon-Radtour „Grenzerfahrung“ mit 1.355 Teilnehmern am vergangenen Sonntag wurde von einem gefährlichen Streich überschattet.

Unbekannte streuten auf dem Radweg an der B22 zwischen Weiden und Bechtsrieth bei der Einfahrt nach Mitterhöll großflächig Reisnägel auf der Fahrbahn aus. 14 Teilnehmer bekamen platte Reifen, doch verletzt wurde niemand. Das berichtet Onetz.

Ansonsten war das Event mit neun Strecken und insgesamt 173.640 gefahrenen Kilometern ein voller Erfolg. Ob der Vorfall ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist oder nicht, soll nun die Polizei klären.