Gefährliches Überholmanöver – Auto geschrottet

Ein Überholmanöver einer unbekannten Frau im Gegenverkehr hat am Dienstagabend das Auto eines 29-Jährigen geschrottet.

Der VW-Fahrer war von Neunburg Richtung Schwandorf unterwegs. Kurz vor der Ortschaft Fuhrn überholte ein entgegenkommender blauer BMW einen Lkw, weshalb der 29-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Er geriet in den Straßengraben und wurde etwa 15 Meter nach vorne geschleudert.

Die Unfallverursacherin, die von Zeugen als Frau im Alter von etwa 20 Jahren, dunkle Haare und Brille, beschrieben wurde, fuhr einfach weiter. Der leicht verletzte VW-Fahrer landete im Krankenhaus. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 40. 000 Euro.