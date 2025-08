Gemeinde Deining erhält 1,1 Millionen Euro für Ausbau der Glasfasernetze

Ein 61-Jähriger gerät mit einer 46-Jährigen in Streit. Dabei gerät der Mann so …

Mann bedroht Frau mit Armbrust Ein 61-Jähriger gerät mit einer 46-Jährigen in Streit. Dabei gerät der Mann so …

Mann bedroht Frau mit Armbrust Ein 61-Jähriger gerät mit einer 46-Jährigen in Streit. Dabei gerät der Mann so …

Foto: Christophe Gateau/dpa