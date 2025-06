Gericht: Abweisung Asylsuchender hinter Grenze rechtswidrig

Die Frage, wer an den deutschen Landgrenzen bei der unerlaubten Einreise …

Trump-Regierung will Harvard neue Fördermittel verwehren Die Trump-Regierung geht verstärkt gegen Hochschulen vor, denen sie eine …

Deutsche können meist problemlos in die USA einreisen, auch wenn es in …

Foto: Christina Horsten/dpa