Gesamte Obstladung bei Verkehrsunfall auf Autobahn verloren

Ein Lkw hat auf der A93 bei Schwandorf Äpfel auf einer Strecke von 200 Metern verloren.

Der 67-jährige Brummifahrer geriet in der Nacht auf Freitag mit seinem Gespann auf den Beschleunigungsstreifen einer Autobahnauffahrt der A93 bei Schwandorf und krachte dort mit dem Anhänger eines Lkw-Gespanns zusammen. Die Sattelzugmaschine wurde dabei stark beschädigt und der Sattelauflieger aufgerissen, so dass sich die Obstladung auf den Fahrbahnen verteilte. Der Sattelzugfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an beiden Gespannen liegt bei ca. 120.000 Euro.