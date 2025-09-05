Gestohlener Bagger im Wald bei Selb gefunden

Franken

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei über einen herrenlos abgestellten Bagger in einem Waldstück bei Lauterbach im Kreis Wunsiedel informiert.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der Bagger wenige Tage zuvor im tschechischen Gemeindegebiet Asch gestohlen worden war. Es handelt sich um einen Bagger im Wert von rund 30.000 Euro, der offenbar von Unbekannten entwendet und im Wald zurückgelassen wurde. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Kripo Hof bittet um Hinweise.

THEMEN: Bagger, Polizei, Selb, Wald, Wunsiedel

