Gewerkschaft verurteilt Schließung des Maxhütte-Rohrwerks

Amberg-Sulzbach

Das traditionsreiche Maxhütte-Rohrwerk steht vor dem endgültigen Aus. Die IG Metall spricht von einem Skandal und wirft dem Management Versagen vor.

© Foto: dpa
© Foto: dpa

Die IG Metall Bayern hat das wohl endgültige Aus für das traditionsreiche Maxhütte-Rohrwerk in Sulzbach-Rosenberg scharf kritisiert. „Diese Schließung ist ein Skandal“, sagte deren Bezirksleiter Horst Ott.

Nach mehreren Insolvenzen gibt es für den Betrieb voraussichtlich keine Rettung. Insolvenzverwalter Jochen Zaremba hatte am Montag die Schließung des Werks bekanntgegeben. Die Mitarbeiter seien freigestellt worden. Es stünden nun Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan an. Danach würden die Kündigungen ausgesprochen.

Loyalität der Beschäftigten

Rund 300 Mitarbeiter hätten von einem Tag auf den anderen ihren Arbeitsplatz verloren, teils nach jahrzehntelanger Betriebszugehörigkeit, so Ott. Jedoch hätten nicht die Beschäftigten versagt, sondern das Management. Die Mitarbeiter hätten auf Lohn verzichtet, Mehrarbeit geleistet und viele von ihnen aus Loyalität die Firma nicht verlassen.

„Wir erwarten eine sofortige Unterstützung der Menschen durch die Politik und alle Verantwortlichen inklusive des Insolvenzverwalters“, sagte der Gewerkschafter. Sollte es eine Chance geben, das Rohrwerk Maxhütte noch zu retten, sollte diese ergriffen werden. Die IG Metall würde dies unterstützen. (dpa)

THEMEN: IG, Maxhütte, Metall, Rosenberg, Schließung, Skandal, Sulzbach

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Szoka Sebastian, pexels.com
 01.09. 14:35 Rohrwerk Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg insolvent Das Rohrwerk Maxhütte hat seinen Betrieb eingestellt. Rund 300 Angestellte …
Symbolfoto: Christoph Ehleben, pixelio.de
 01.09. 08:07 Sulzbach-Rosenberg: Deko auf Ofen fängt Feuer Bei einem Brand am Sonntag in einem Wohnhaus in Sulzbach-Rosenberg ist ein …
Foto: Sohrab Taheri-Sohi
22.08. 10:53 SU-RO: Autofahrerin fährt Rennradfahrer an Eine 53-jährige Autofahrerin aus Sulzbach-Rosenberg hat am …
Foto: Joachim Gebhardt
 22.08. 08:59 Su-Ro: Neues vhs-Programm vorgestellt Die Volkshochschule Amberg-Sulzbach hat ihr neues Herbst-Winter-Programm …
Foto: Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg
 17.07. 11:47 Mann fährt mit Pkw in Weiher im Stadtpark Ein Autofahrer ist am Dienstag in Sulzbach-Rosenberg in einen Weiher im …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 14.07. 10:25 Betrunkener LKW-Fahrer bleibt mit Gespann hängen Ein alkoholisierter Sattelzugfahrer ist am Sonntag mit seinem Gespann in …