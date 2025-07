Gewitter und Starkregen drohen in Bayern

In Bayern zeigt sich das Wetter alles andere als sommerlich. Der Regenschirm bleibt bei nassem Wetter ständiger Begleiter. Auch Unwetter werden erwartet. Welche Regionen sind betroffen?

© Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Wetterlage in Bayern in den kommenden Tagen wird ungemütlich – es drohen teils kräftige Gewitter. Der Tag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) mit Regen, ab dem Mittag ziehen vor allem von Unterfranken bis zu den Alpen Schauer und Gewitter auf.

Dabei seien Niederschlagsmengen bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, kleinkörniger Hagel und Böen um die 60 Kilometer pro Stunde möglich. Vereinzelt könne es auch blitzen und donnern. Nördlich des Mains soll es überwiegend trocken bleiben, Sonne gebe es am ehesten Richtung Oberfranken. Im Allgäu sind den Angaben zufolge etwa 19 Grad in der Spitze möglich, in Unterfranken bis zu 26 Grad.

Freitag bleibt nass

Die Aussichten sind auch nicht wirklich besser, Regenschirme und -jacken sollten treue Begleiter bleiben: Denn für Freitag und das Wochenende erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen des DWD weiterhin Schauer und Gewitter.

Am Freitag gebe es zunächst südlich der Donau verbreitet Regen, lokal seien dabei bereits am Vormittag größere Niederschlagsmengen und Gewitter möglich. Zum Nachmittag werden immer öfter Schauer erwartet – Schwerpunkt der Gewitter ist in der Nordhälfte Bayerns. Das Wochenende bleibt ebenfalls bewölkt und regnerisch – mit drohenden Unwettern. (dpa/lby)

