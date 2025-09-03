Gewitter und Starkregen für Bayern erwartet

Bayern

In Bayern drohen am Donnerstag Gewitter mit Starkregen und teils orkanartigen Böen. Welche Regionen besonders betroffen sind.

In Bayern ist am Donnerstag mit Starkregen und teils schweren Gewittern zu rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst startet der Tag noch mit Sonne und Wolken, ab dem frühen Nachmittag treten jedoch in Franken und Schwaben erste Gewitter auf, die sich anschließend nach Osten ausbreiten.

In der Nacht zu Freitag kann es demnach über mehrere Stunden hinweg Starkregen geben, örtlich mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Zudem sind orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Kilometer pro Stunde sowie Hagel möglich. Der Schwerpunkt der Unwetter liegt den Angaben zufolge in Schwaben. Oberbayern könnte auch betroffen sein.

In Teilen Ober- und Niederbayerns werden noch 25 bis 28 Grad erwartet. Im übrigen Bayern liegen die Höchstwerte eher bei 22 Grad.

Das Wetter für die Oberpfalz

THEMEN: Bayern, Donnerstag, Gewitter, Starkregen, Vorhersage

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa
 27.08. 08:39 Regen, Sturm und Gewitter in Bayern erwartet Bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde sind laut Wetterdienst …
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 26.08. 08:16 Sommer und Sonne in Bayern – aber nicht mehr lang Nach einem warmen Dienstag kühlt es im Freistaat ab. Auch Gewitter sind …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 13.08. 08:34 Hitze in Bayern – bis zu 38 Grad möglich Sommer, Sonne und strahlend blauer Himmel: Die Temperaturen in Bayern steigen …
Peter Kneffel/dpa
 31.07. 06:56 Regen, Regen, Regen – Kein Sonnenschein zum Ferienbeginn Der Sommer fällt vorerst weiter ins Wasser: Nach tagelangem Regen bleibt es …
Foto: Stephan Fricke/NEWS5/dpa
 25.07. 08:19 Heute heiter bis wolkig: Wetteraussichten fürs Wochenende Regen, Regen, Regen: Der Wetterdienst kündigt ein verregnetes Wochenende für …
Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 24.07. 08:05 Gewitter und Starkregen drohen in Bayern In Bayern zeigt sich das Wetter alles andere als sommerlich. Der Regenschirm …