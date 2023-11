Gitarre von Eric Clapton für Rekordpreis versteigert

Ein neuer Stern auf dem „Walk of Fame“: Die US-Sängerin soll mit …

Gwen Stefani soll Hollywood-Stern erhalten Ein neuer Stern auf dem „Walk of Fame“: Die US-Sängerin soll mit …

Gwen Stefani soll Hollywood-Stern erhalten Ein neuer Stern auf dem „Walk of Fame“: Die US-Sängerin soll mit …

Foto: Britta Pedersen/dpa