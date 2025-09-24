Glückliches Ende der Vermisstensuche im Kreis Regensburg

Regensburg

Eine ältere Dame ist in der Nacht auf Dienstag verschwunden und löste eine große Suchaktion aus. Letztendlich wurde sie gefunden.

Vermisstensuche mit Happy End im Raum Duggendorf im Kreis Regensburg. Dort hatte eine 86-Jährige in der Nacht auf Dienstag unbemerkt ihr Wohnhaus verlassen. Eine große Suchaktion u.a. mit Polizeihubschrauber und Personensuchhunden wurde gestartet. Eine Polizeistreife fand die Frau schließlich am Dienstagmorgen nicht weit entfernt von ihrem Wohnort. Sie war gestürzt, leicht verletzt und stark unterkühlt, jedoch ansprechbar. Die 86-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

THEMEN: Ausgebüchst, Regensburg, Suchaktion, vermisst, verschwunden

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolbild: kalhh, pixabay.com
 24.09. 13:05 Wohnungsbrand in Sinzing durch Speiseöl Eine Wohnung in Sinzing (Kreis Regensburg) gerät in Brand und verursacht viel …
Bild: Armin Weigel/dpa
 23.09. 16:15 Ministerpräsident Franz Josef Strauß kommt in die Walhalla In der Ruhmeshalle bei Regensburg stehen derzeit 132 Büsten großer deutscher …
Symbolbild: Tima Miroshnichenko, pixabay.com
 18.09. 11:32 Fremder macht es sich im Lagerraum gemütlich Eine Verkäuferin des Regensburger Hauptbahnhofs findet einen schlafenden …
Symbolbild: CANVA, Ramasuri
 16.09. 10:10 Verpuffung löst Räumung von Donau-Einkaufszentrum aus Eine Verpuffung in einer Metzgerei im Donau-Einkaufszentrum Regensburg führt …
Symbolbild: KI-generiert, freepik.com
 16.09. 09:06 Einbrecher in Lappersdorf auf frischer Tat ertappt Ein Unbekannter wurde vergangene Woche von einem Ehepaar bei seinem Einbruch …
Symbolbild, pixabay.com
 15.09. 11:34 Rettungssanitäter auf Regensburger Dult gebissen Rettungssanitäter eilt zur Hilfe und wird gebissen. Auf der Regensburger …