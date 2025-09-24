Glückliches Ende der Vermisstensuche im Kreis Regensburg

Eine ältere Dame ist in der Nacht auf Dienstag verschwunden und löste eine große Suchaktion aus. Letztendlich wurde sie gefunden.

Vermisstensuche mit Happy End im Raum Duggendorf im Kreis Regensburg. Dort hatte eine 86-Jährige in der Nacht auf Dienstag unbemerkt ihr Wohnhaus verlassen. Eine große Suchaktion u.a. mit Polizeihubschrauber und Personensuchhunden wurde gestartet. Eine Polizeistreife fand die Frau schließlich am Dienstagmorgen nicht weit entfernt von ihrem Wohnort. Sie war gestürzt, leicht verletzt und stark unterkühlt, jedoch ansprechbar. Die 86-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.