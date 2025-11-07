Graues und nebliges Wochenende in Bayern

Bayern

Wolken und Nebel dominieren am Wochenende. Wo es dennoch die besten Chancen auf Sonnenstrahlen gibt.

© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Zum Wochenende wird es vielerorts in Bayern neblig und trüb. Autofahrer müssen sich auf schlechte Sichtverhältnisse auf den Straßen einstellen. Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienst (DWD) werden am Freitagvormittag teils nur Sichtweiten unter 150 Meter erwartet.

In den Bergen wird es sonnig

Wer doch noch Sonnenstrahlen abbekommen möchte, muss hoch hinaus: Nur in den Alpen und an den östlichen Mittelgebirgen wird es sonnig. Die Temperaturen erreichen maximal zwischen 2 und 10 Grad. In den Alpen seien auch bis 13 Grad möglich.

In der Nacht wird es kalt. Verbreitet fallen die Temperaturen auf bis zu 0 bis 3 Grad ab. In den östlichen Mittelgebirgen, dem Alpenvorland sowie in Schwaben sogar Temperaturen mit bis zu -3 Grad. Vereinzelt kann es lau den Wetterexperten glatt werden.

Stellenweise Regen am Sonntag erwartet

Auch am Samstag bleibt eine Nebelschicht über dem Freistaat. Die Sonne scheint lediglich an den Alpen und im höheren Bayerischen Wald. Der DWD rechnet mit Höchstwerten zwischen 2 und 6 Grad. An den Alpen, wo die Sonne scheint, werden es bis zu 12 Grad.

In der Nacht zu Sonntag setzt stellenweise Regen ein, der bis in den Tag anhält. Im Laufe des Sonntags verzieht sich der Nebel. Dazu werden Höchstwerte zwischen 5 und 11 Grad erwartet. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

THEMEN: Bayern, Nebel, Sicht, Sonne, Vorhersage, Wetter

